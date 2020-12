Covid-19: mais 44 casos positivos em Alegrete

Compartilhe















Nesta quarta-feira, 30, foram registrados 44 casos positivos de Covid-19 e 42 recuperados. Os positivos são 26 mulheres e 18 homens, com idades entre 6 e 76 anos. Todos estão em isolamento domiciliar.

São 2.645 casos confirmados, com 1.886 recuperados, 724 ativos (715 em isolamento domiciliar e 09 hospitalizados positivos de Alegrete) e 35 óbitos. Há 06 hospitalizados na UTI Covid e 03 no hospital de campanha.

Foram realizados 13.158 testes, sendo 10.424 negativos, 2.645 positivos e 89 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 633 pessoas.

