Pesquisa do Sindicato da Alimentação revela alta na cesta básica em Alegrete

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete – STIAA, divulgou os preços da cesta básica no município. Os dados foram divulgados no último dia 21.

A pesquisa feita por dois dirigentes sindicalistas visitou os 5 principais supermercados de rede da cidade e traz números detalhados dos itens de uma cesta básica nominados pela Instituição.

Em relação aos valores encontrados ficou evidente a alta nos preços comparados a pesquisa feita em junho. O menor valor de junho ficou com o Baklizi (R$ 185,34), já o maior coube ao Nacional (R$ 215,18).

Agora em julho, a pesquisa do STIAA, revelou novos valores. A cesta de mais valor foi novamente no Nacional (R$ 238,79), e o menor preço foi para a Ecomix (R$ 208,57). A variação na cesta básica de menor valor pulou R$ 23,23 e o preço mais alto da cesta de junho para julho foi de R$23,61.

A planilha ainda revela uma lista de produtos de higiene e limpeza. Os valores foram colhidos e na maioria traz a marca aliada ao valor dos produtos. Uma lista de materiais de higiene montada pelo Sindicato foi encontrada por R$ 11,37 e entre os produtos de limpeza o custo mais elevado chegou a R$ 26,35.

A diferença nos valores da cesta básica entre os supermercados de rede em Alegrete chega ser de R$ 30. A pesquisa ainda revela que houve aumento nos preços nos cinco estabelecimentos visitados.

Entre os itens que chamam atenção estão o arroz. Um pacote de 5kg foi encontrado a R$ 22,99 e em outro supermercado custava R$ 15,49. Vale ressaltar que o produto era de marcas distintas. O tomate teve o quilo entre R$ 5,49 e R$ 6,99. Já o quilo da carne de paleta bastante comercializada teve o mair valor encontrado por R$ 29,99 e o mais baixo por R$ 23,96.

O presidente do STIAA Marcos Rosse, ressalta que a divulgação dos preços da cesta é um trabalho que a entidade prima para bem informar a categoria e pode servir de base para a comunidade também.

A pesquisa foi feita pelos sindicalistas Roni Marteganha e Nilo Romero, no último dia 21. “As planilhas com preços da cesta básica, é uma informação de utilidade pública, que já faz parte da história do STIAA”, argumentou Romero.

Para o consumidor atento que prefere pesquisar antes de ir às compras, vale a pena conferir a listagem dos produtos com seus respectivos valores.

lista dos preços da cesta básica de julho do STIAA

Foto: Alair Almeida