Por que a psicoterapia é um espaço único e de que maneira pode ajudar?

A psicóloga Ana Cristina Tolfo graduada pela Universidade do Alto Uruguai e das Missões (URI Campus Santiago), pós graduada em Criminologia pelo Instituto Brasileiro de Ensino (IBRA) e atualmente realiza formação em Psicanálise Clínica (IBPC).

Trabalhando há quase três anos na área clínica, foi convidada para fazer parte do Espaço Fluir, onde encontrou pessoas que partilham da mesma dedicação e entusiasmo pelo cuidado à saúde das pessoas.

Dentre muitas possibilidades na psicologia, escolheu a área clínica. “Pode parecer um trabalho pequeno, mais do micro, mas ser ferramenta de transformação no mundo de uma pessoa é de uma riqueza sem tamanho”, comenta Ana.

De todas as relações que temos na vida, a com psicólogo é de longe a que tem um lugar único e justamente por isso se torna terapêutica.

A relação entre psicólogo e paciente é uma relação de trabalho, colaborativa e empática que será a base para psicoterapia.



Durante o trabalho da dupla paciente – psicólogo, irá se desenvolver o que chamamos de aliança terapêutica, onde são necessários alguns pontos que precisam da colaboração tanto do paciente quanto do terapeuta, sendo alguns deles:

Sigilo – o que é conversado entre paciente e terapeuta fica entre ambos, exceto em situações muito específicas e extremas. O tratamento é feito apenas entre essas duas pessoas e ninguém fica sabendo à respeito.

Julgamento – Saiba que o terapeuta não julga, por isto a terapia é um espaço único na vida de uma pessoa. O terapeuta irá ter uma postura empática para compreender o que será trazido pelo paciente e por meio de suas técnicas irá junto do paciente construir reflexões produtivas buscando trabalhar pontos que sejam necessários, mas jamais irá julgar ou trazer apontamentos morais ao paciente.

Confiança – o psicólogo irá trabalhar para que se desenvolva uma relação de confiança, sendo importante por parte do paciente estar aberto a falar ao psicólogo o que pensa, suas dificuldades e dúvidas sobre o processo da psicoterapia.

A psicoterapia é um trabalho que exige sensibilidade, técnica, estudo constante e ética. Trabalhamos com sonhos, medos, angústias, limitações e desejos. Recebemos o mundo de uma pessoa e iremos auxiliar a torná-lo melhor.

Aline Menezes