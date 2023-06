Potencial de consumo em Alegrete supera R$ 2 bilhões, com indicativo de crescimento em 2023

De 2022 para 2023 Alegrete terá crescimento real de 3,04% no potencial de consumo. Em

2023 é esperado um montante de R$ 2,39 bilhão.

De acordo com um levantamento feito pela consultoria IPC Maps, o município de Alegrete é a 34ª cidade gaúcha com maior potencial de consumo, pois giram por ano R$ 2.392 bilhões na economia da cidade. Segundo o porta-voz da IPC Maps, Marcos Pazzini, em 2022 a participação de Alegrete no cenário brasileiro era de 0,03451%; em 2023 será de 0,03556%, o que representará ganho de R$ 70,6 milhões no bolso da população da cidade.

Na análise de quantidade de empresas, o desempenho de Alegrete segue o padrão do Brasil, com aumento na quantidade de estabelecimentos dos setores de Indústria, Serviços, Agribusiness e Comércio. O destaque fica para o setor de Serviços, que apresentou 244 novas empresas entre 2022 e 2023, seguido pelo setor de Indústrias, com abertura de 103 novas unidades.

Na análise de domicílios urbanos por classe econômica, houve crescimento em quase todas as

classes, com exceção da classe C, que teve redução de 3,2% dos domicílios para as classe

melhores posicionadas na pirâmide social. Este processo é conhecido como migração social

positiva e é o que influenciou o crescimento do potencial de consumo de Alegrete entre 2022

e 2023.

Na análise detalhada da IPC Maps, a cidade de Alegrete mostra um crescimento de empresas, no ano passado eram 7.380, neste ano já são mais 361. Também o avanço em seis posições no ranking brasileiro, quando teve um significativo aumento entre um ano e outro. A variação nominal no último biênio alcançou 10.8% e no segmento empresarial foi registrado uma variação de 4.9%.

Além do desenvolvimento econômico de cada cidade, pesa bastante o tamanho da população, já que quanto mais gente obtendo renda e consumindo, maior o volume de dinheiro que circula no município. Cada pessoa precisa de um gasto mínimo para comer e viver, o que faz com que cidades mais populosas tenham maior potencial de consumo.

De acordo com a consultoria, Alegrete tem uma população de 71.379 habitantes, sendo 63.842 na área urbana e 7.741. O total de empresas é de 7.741, sendo 1.250 indústrias e 2.423 no setor de comércio. A nível nacional o município ficou em 412º colocado no ranking.

A primeira colocada no Estado é Porto Alegre, com R$ 77,8 bilhões, seguida por Caxias do Sul (R$ 25,6 bilhões), Canoas (R$ 14,0 bilhões), Pelotas, Santa Maria, Gravataí (R$ 11,2 bilhões), Novo Hamburgo (R$ 10,5 bilhões), São Leopoldo (R$ 10,1 bilhões), Viamão (R$ 9,8 bilhões) e Passo Fundo (R$ 8,9 bilhões).

Foto: Alex Lopes