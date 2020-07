Prefeitura vai recuperar estradas vicinais de acesso aos assentamentos

Compartilhe









A Prefeitura de Alegrete vai recuperar 18,36 km de estradas vicinais de acesso aos assentamentos Unidos Pela Terra e Novo Alegrete. As obras incluem serviços preliminares, instalação de canteiro, terraplenagem, construção de galerias e emboeiramento.

O custo do empreendimento está estimado em R$ 415.502,18, sendo R$380.000,00 a serem repassados pelo Incra e R$ 35.502,18 como contrapartida financeira do município de Alegrete. As obras devem começar no início de agosto e o prazo previsto para execução é de 60 dias corridos.

O Projeto de recuperação das estradas vicinais de acesso foi desmembrado em três trechos, iniciando o primeiro trecho no cruzamento entre a Avenida Ibicuí em direção ao Rincão São Miguel ocorrendo um afunilamento da sua largura a partir do segundo trecho e o terceiro trecho está compreendido no Corredor Kerpel. Para o prefeito Márcio Amaral, a execução dessas obras vai melhorar as condições dos assentados, minimizando os problemas e atendendo de forma mais abrangente possível os benefícios sociais ao meio rural.