PRF flagra idoso e adolescente transportando maconha na BR 290

Compartilhe















Na noite desta quarta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem por tráfico de drogas na BR 290 em Uruguaiana. O criminoso era acompanhado por um adolescente.

Em ação de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram dois veículos com placas de Santa Catarina que viajavam juntos. No primeiro veículo, Voyage, não foi encontrado ilícito, mas foi recolhido, pois estava com o licenciamento vencido.

Já no segundo carro, um Clio, foi encontrado pouco mais de um quilo de maconha. Ele era conduzido por um idoso de 62 anos, natural de Santa Catarina, tendo como passageiro um adolescente de 17 anos, também do mesmo estado.

O traficante foi preso e encaminhado com o adolescente, a droga e o veículo à polícia judiciária em Uruguaiana.

Fonte: PRF