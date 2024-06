Reitor da Urcamp visita campus de Alegrete e anuncia um dos cursos mais procurados à noite

Share on Email

O principal objetivo de sua vinda na cidade foi divulgar novos cursos e ver as necessidades do campus e buscar sempre melhorar aos alunos que buscam a Urcamp para sua formação profissional. Ele disse que já tem diagnóstico das necessidades de um dos cursos mais requisitados na região voltado ao agronegócio e que já está confirmado para começar com aulas à noite em julho. Será o de Medicina Veterinária à noite.

O professor Guilherme Marques Bragança lembra que aulas presenciais ainda tem um diferencial muito positivo e para quem quer estudar com aulas com bons profissionais busque a instituição. E quanto aos financiamentos há várias opções acessíveis que possibilitam o aceso à universidade