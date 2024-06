Unipampa e parceiros promovem Seminário sobre educação bilíngue de surdos

No próximo dia 24 de junho, será realizado na Unipampa- campus de Alegrete o Seminário sobre educação bilíngue de surdos. O evento é voltado à comunidade surda de Alegrete região, em especial as que estão na turma EJA bilínguie da escola Lions Clube que tem aulas pela linguagem brasileira de sinais.

A abertura será às 8h, com o credenciamento e logo após a primeira palestra com Roselaine de Oliveira. A importância da EJA para o surdos e mudos com o professor Dr Wilson Miranda da UFSM, sendo mediadora a Professora mestra Cássia Virgínio do campus de Caçapava do Sul.

O seminário prossegue com o tema currículo e metodologia bilíngue para o EJA com Professor Jeferson Miranda – diretor da escola de surdos Reinaldo Coser de Santa Maria. A última apalestra da manhã será: EJA de surdos em Alegrete- história de lutas com a palestrante Professora Ana Paula Gomes Lara, professora Daniele Pinheiro e a voluntária Nilvia Vargas.

O Seminário sobre educação bilíngue de surdos prossegue pelo turno da tarde, no dia 24 de junho, com o tema: experiências com EJA de surdos ( identidade, Libras, alfabetização, turmas) com Marlei Tarragô- professora da escola municipal Tarragô Salomão Watnick. O evento encerra com a palestra materiais didáticos bilíngues para ensino do EJA de surdos com Denize Boechernitsan da Uniasselvi de Porto Alegre.

Imagen de arquivo PAT