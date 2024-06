Plantio de árvore com cinzas de João Barulho homenageia o tradicionalista recentemente falecido

Na tarde de sábado, 22 de junho, uma cerimônia no Parque dos Aguateiros em Alegrete marcou uma homenagem póstuma a João Alberto Prates, conhecido como João Barulho. Uma árvore Guabiju foi plantada aos fundos do parque com parte das cinzas do alegretense, que deixou uma significativa contribuição para o tradicionalismo e carnaval da região.

Estavam presentes seus filhos, Loide Conceição e Paulo Ricardo; sobrinhos, Jesus Antonio Prates e Ciro Carlos Prates; e o genro, Marco Aurélio Gonçalves. A filha Loide Conceição e o genro vieram de Santa Catarina com as cinzas para a homenagem. Pedro Alberto e Tiago Prates estavam em Goiás e Santa Catarina e, devido a compromissos, não puderam estar presentes.

O ato contou com a presença de Renato Viana, representante do Piquete Filhos do Cerro, e foi apresentado pelo radialista Giovane Freitas, acompanhado de sua esposa, a professora Nargis Liedke. Durante a cerimônia, Celeni Viana, um dos organizadores, destacou a religiosidade de João Alberto, iniciando a homenagem com uma oração do Pai Nosso e dez Ave Marias.

O filho de João Alberto agradeceu aos presentes e relembrou a importância de seu pai. O genro também se pronunciou, ressaltando o privilégio de ter tido João Alberto como sogro, amigo e figura paternal, além de mencionar sua luta pela inclusão da comunidade negra nos Centros de Tradição Gaúcha (CTGs).

A cerimônia contou com a presença de diversos amigos e convidados, incluindo o professor e historiador Anderson Corrêa, o vereador Anilton Oliveira, Heili Temp, Preta Mulazzani, presidente da União Operária Rosa Madeira, Nilton Corrêa, Francisco Chama e outros.

João Alberto Prates faleceu em 30 de março, em Santa Catarina, após três semanas de internação devido a complicações de saúde. Ele residia com a filha em seus últimos tempos e foi cremado. Conhecido por sua humildade e simplicidade, João Barulho foi uma figura importante no tradicionalismo gaúcho, especialmente em Alegrete. Fundou o CTG Lanceiros de Canabarro e foi um dos primeiros a incluir negros nas atividades dos CTGs, um feito significativo na década de 1960.

Além do tradicionalismo, João Alberto também era ativo no esporte e no samba, desfilando em diversas escolas de samba locais. Sua fé e participação no terço dos homens na Igreja Matriz eram conhecidas. Durante sua liderança no CTG Lanceiros de Canabarro, organizou eventos marcantes, incluindo o primeiro casamento gaúcho do estado e a partida entre o time juvenil do Internacional e a equipe do CTG.

Além da árvore Guabiju plantada no Parque dos Aguateiros, uma Aroeira será plantada na casa dos familiares com o restante das cinzas, simbolizando a continuidade e a memória de João Alberto Prates.

Essa cerimônia serviu como um tributo à vida e ao legado de João Barulho, reconhecendo suas contribuições e a influência que teve na cultura e na comunidade de Alegrete.