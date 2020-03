Rodada dos 55 anulada e novo torneio inicia no próximo sábado

A categoria master especial se reuniu na última terça-feira na sede da Liga Alegretense de Futebol. Após a realização da 1ª rodada no dia 29 de fevereiro, houve vários protestos de clubes e uma nova reunião deu rumos para competição na categoria master especial.

Diante dos fatos o coordenador técnico Valdir Knierin, chamou os clubes e em comum acordo resolveram cancelar a rodada e reiniciar o torneio na categoria 55 anos.

Uma ata esclarecendo as novas regras e um sorteio definiu o reinício da competição já para o próximo sábado (14). Até um novo nome para a competição foi definido. Será o 1º Torneio Posto Charrua/Loja Tá Barato Pra Caramba, com apoio da LAF e organizado pelos desportistas Reinaldo “Pirabal”, Hamud Maruf, Vilson Abelar e Valdir Knierin.

De acordo com o sorteio, na primeira rodada a folga coube ao Alvorada. A competição é para atletas nascidos em 1965, os goleiros devem ser nascidos em 1970, e cada equipe tem limite de dois atletas de fora de Alegrete, estão entre as principais cláusulas do regulamento ajustado para a competição.

Conforme os organizadores o torneio pode ter a participação da equipe da Fortaleza, que ficou de confirmar presença nas próximas horas.

Confira os jogos da 1ª rodada – 14 de março:

Tinga x Nacional – campo do Palmeiras (17h30min)

Honório x Sindicato – campo do Honório (17h30min)

Corinthians x Operário – campo do Estrelão (17h30min)

Júlio Cesar Santos Foto: Valdir Knierin