Sábado de sol e muito calor em Alegrete

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para o risco do calor à saúde e destacou que os termômetros registrarão temperaturas ao menos 5ºC acima da média no Estado. Especialistas alertam para os riscos de desidratação e queimaduras.

A combinação de calor e umidade faz a instabilidade avançar pelo Estado, com previsão de chuva forte e descargas elétricas no Sul, com exceção da Fronteira Oeste. Ainda que seja forte, a chuva será isolada e rápida. No entanto, como vem com raios e há risco de queda de energia, segundo a Somar.