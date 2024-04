BM localiza restante das peças da moto de jovem desaparecido em Alegrete

A primeira parte da carcaça foi descoberta na semana passada, dia 25, próximo à ponte de acesso às unidades militares, localizada na rua General Vitorino, em Alegrete.

As partes localizadas na noite de domingo, pela Brigada Militar depois de denúncias, incluem as rodas, farol, painel, motor, guidão, bengala, carburador e o cano, todas pertencentes a uma moto Titan Honda. De acordo com as informações, o veículo seria o mesmo que o jovem desaparecido desde o dia 17 de abril em Alegrete estava utilizando.

Família de Jardel Nunes realiza manifestação em busca de respostas

Após a descoberta inicial das peças, no dia seguinte, na sexta-feira, os Bombeiros de Alegrete e os militares binômios de Itaqui conduziram buscas, com o auxílio do cão Logan. A equipe cobriu uma área total de aproximadamente 3810 metros quadrados e durante a operação, o cão Logan, certificado nacionalmente para busca e resgate, não apresentou nenhum sinal de interesse ou mudança de comportamento que indicasse a presença de Jardel Nunes Ferreira na área investigada. As peças foram encaminhadas ao depósito do Detran.