Sem lockdown no final de semana dos pais em Alegrete

Compartilhe









1.8K Shares

Depois de dois finais de semana seguidos de lockdown, em que tudo parou, inclusive os mercados, com objetivo de conter as aglomerações em parques, praças e no comércio, neste final de semana dos pais, não haverá lockdown em Alegrete. A decisão foi depois de uma reunião na noite desta terça-feira(4), entre o Prefeito Márcio Amaral e o Comitê Municipal de Combate à pandemia do novo coronavírus, segundo a Assessoria de Comunicação.

Um dos objetivos do Comitê, nas outras duas semanas, foi mostrar para a comunidade a gravidade da situação e a importância de evitar aglomerações e a disseminação do coronavírus.

Muitos foram multados por desrespeitarem o Decreto em vigor, mas o movimento nas principais ruas da cidade foi quase a zero -cumprindo a determinação da medida.

-O prefeito Márcio Amaral diz que a comunidade deve se sensibilizar que não é brincadeira e já chegamos a ter a quase totalidade dos leitos da UTI COVID ocupados e isso é preocupante. “Devemos seguir ainda com mais rigor os protocolos de saúde com os cuidados e distanciamento para preservar a saúde de cada um e do coletivo”, enfatiza Amaral.

A fiscalização se manterá firme, porque o objetivo é para que todos evitem toda e qualquer aglomeração. Mesmo com as constantes campanhas e publicações que abordam a importância do distanciamento controlado, muitas pessoas parecem que ainda não compreenderam a dimensão do problema que estamos enfrentando. O município e a região estão, atualmente, na bandeira laranja e os cuidados precisam ser mantidos para evitar acelerar a contaminação pelo novo coronavírus.

Também tem o Decreto Estadual 55.240, de 10 de maio de 2020, que estabelece o uso obrigatório de máscara em todos os lugares, inclusive nas ruas. O valor da multa para quem circula sem máscara é de R$ 183,28, referente a uma Unidade de Referência Monetária de Alegrete.