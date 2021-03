Sem previsão de chuva, temperatura despenca nessa semana em Alegrete

Compartilhe















Um bloqueio atmosférico manteve frentes frias sobre o Rio Grande do Sul com acumulado acima dos 100mm no Noroeste do Estado. Na Zona Sul, o acumulado alcançou 75mm. O retorno da chuva diminuiu o ritmo de colheita em boa parte do RS.

A chuva prosseguirá no Sul, Centro e Leste do Estado até quinta-feira (01) ou sexta (02). Por outro lado, em Alegrete e na Fronteira Oeste, o tempo será seco possibilitando o retorno das atividades de colheita. Não há previsão de chuva até a próxima sexta-feira (2). A temperatura entra em declínio e a sexta-feira terá a madrugada mais fria, com mínimas em torno dos 10°C.

Nesta segunda-feira (29), a temperatura de 15ºC já deu uma mostra. A máxima nessa semana não passa dos 27ºC, a sensação é de um frio atípico para esta época do ano.

Entre segunda e a quinta-feira da próxima semana, a chuva retorna ao Rio Grande do Sul. O acumulado, no entanto, será baixo, com valores abaixo dos 20mm.

Júlio Cesar Santos Fonte: Somar Meteorologia Foto: Eduardo Silveira e Angel Fabio Alves