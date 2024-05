Rio Ibirapuitã mantém declínio neste domingo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Rio Ibirapuitã continua apresentando uma redução em seus níveis e a última aferição, nesta manhã(5), estava 12,36m acima do normal. De acordo com os dados atualizados pela Defesa Civil, o total de indivíduos afetados permanece em 505.

O impacto da enchente está sendo sentido em diversos bairros, com 182 famílias diretamente afetadas. Dessas, 78 famílias encontram-se desabrigadas, totalizando 209 pessoas, enquanto 104 famílias foram desalojadas, somando 296 pessoas.

Para fornecer assistência às vítimas, diversos abrigos foram ativados em locais estratégicos da cidade, incluindo o Ginásio IEE Oswaldo Aranha, SAAIA, Ginásio EMEB Euripedes Brasil Milano, Quadra da Nós Os Ritmistas, IRMA, Parque Dr. Lauro, Igreja Quadrangular e Igreja Exército da Salvação.

Entre os bairros mais afetados estão Vila Nova, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã, Promorar, Canudos, Tancredo Neves, Renascer, Centro e Rui Ramos.

Para aqueles que desejam contribuir com auxílio às vítimas, foi lançada uma campanha de arrecadação de doações. Itens como alimentos, leite, água potável, material de higiene, fraldas e calçados estão sendo recebidos no Salão Nobre do Palácio Ruy Ramos, localizado na Praça Getúlio Vargas.

Para mais informações e para aqueles que necessitam de auxílio, os contatos disponíveis são: (55) 3120 1065 / (55) 991589544.