Idosos com 65 anos não foram vacinados devido a problemas na Câmara que armazena as vacinas em Alegrete

Os idosos de 65 anos ou mais que estavam previstos para receber a primeira dose da vacina, neste dia 29, ainda não foram imunizados. Houve um problema de variação da Câmara de refrigeração que armazena as vacinas no Posto de Atendimento Central. A Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura diz que as vacinas que estavam na mesma sofreram alteração de temperatura.

A Secretaria de Saúde aguarda a orientação do Estado para ver o que será feito e se vão poder utilizar as 500 doses que sobraram da aplicação em idosos com 66 anos ou mais realizadas no domingo em Alegrete.

Muitos que esperavam na fila desde cedo tiveram que voltar para casa. Até o momento, de acordo com a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde Alegrete já aplicou 10.388 doses de vacinas, entre profissionais da saúde e idosos das várias faixas etárias.

