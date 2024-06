Teatro Serelepe apresenta duas consagradas peças neste fim de semana

As performances ocorrerão no CTG Farroupilha, ambas com início às 20h. Os ingressos estão à venda antecipadamente por R$ 20,00 nas AVS Farmácias, localizadas na Assis Brasil e Rondon.

Na sexta-feira(7), o público poderá conferir “Serelepe na Casa dos Fantasmas”, uma peça que promete entreter crianças e adultos com sua narrativa envolvente. Já no sábado(8), será a vez de “Serelepe o Soldado Recruta”, um espetáculo de grande sucesso que já foi assistido por mais de meio milhão de pessoas.

Deputados entram com representação no TCU contra importação de arroz pela CONAB

Marcelo Benvenuto de Almeida, conhecido como o Palhaço Serelepe, lidera o teatro itinerante que já percorreu mais de 50 cidades no Rio Grande do Sul e diversas outras regiões do Brasil. Desde jovem, Marcelo cresceu nos bastidores do teatro, acompanhando seus pais, também artistas. Em 1993, assumiu o papel de Palhaço Serelepe, iniciando uma carreira que já dura 30 anos e que busca levar alegria e cultura às comunidades.

As apresentações de Serelepe são reconhecidas por seu humor contagiante e pela capacidade de criar uma conexão especial com o público. Este tipo de programa oferece uma oportunidade para as famílias reviverem a tradição de ir ao teatro, assim como muitas gerações anteriores fizeram. Levar as crianças ao teatro não só proporciona momentos de diversão, mas também incentiva a criatividade e o aprendizado de valores importantes como a amizade e o respeito às diferenças.

Colisão entre moto e ciclista resulta em três feridos

Os ingressos antecipados, que podem ser adquiridos nas AVS Farmácias e no CTG Farroupilha, são uma oportunidade acessível para garantir um momento de lazer em família. O Teatro de Lona Serelepe convida a todos para participarem desta experiência cultural e reviverem a tradição de curtir o teatro juntos, fortalecendo os laços familiares através da arte e do entretenimento.

Com uma carreira repleta de histórias e sorrisos, Marcelo Benvenuto e seu personagem Serelepe têm o poder de transformar uma simples ida ao teatro em uma memória inesquecível. Não perca a chance de vivenciar essa experiência cultural enriquecedora e divertida.