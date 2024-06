Colisão entre moto e ciclista resulta em três feridos

O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Mariz e Barros com a Avenida Eurípedes Brasil Milano, no Centro de Alegrete.

De acordo com informações da Guarda Municipal, que foi a primeira a chegar ao local, um ônibus do transporte coletivo descia a Rua Mariz e Barros e parou no cruzamento com a Avenida Eurípedes Brasil Milano. A ciclista e o motociclista seguiam pela via preferencial, sentido sul, e ao desviarem do ônibus, ocorreu o acidente.

Com o impacto, o motociclista sofreu suspeita de fratura em um dos braços. A passageira da moto teve uma lesão em um dos pés. A ciclista bateu a cabeça e, conforme relatos dos agentes de trânsito, permaneceu desacordada por um período.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a ambulância dos Bombeiros foram acionados e realizaram os primeiros atendimentos no local. As vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e à Santa Casa para cuidados médicos. A Brigada Militar também foi acionada e atendeu a ocorrência.