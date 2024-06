Deputados entram com representação no TCU contra importação de arroz pela CONAB

Share on Email

O parlamentar disse que não foi apresentada fundamentação técnica pelo Executivo Federal para justificar a aquisição desse volume de cereal estrangeiro.

Segundo ele, a medida representa intervenção indevida no domínio econômico, concorrência desleal e predatória, abuso de poder político em ano eleitoral e riscos à saúde dos brasileiros.

O Partido Novo também anunciou, por meio dos deputados federais: Adriana Ventura (SP), Marcel van Hattem (RS) e Gilson Marques (SC) que entraram com uma representação no Tribunal de Contas da União (TCU) contestando a decisão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) de realizar leilões para a compra de arroz importado.

O primeiro leilão está marcado para quinta-feira (6). Segundo a entidade, a decisão foi tomada como resposta às consequências das trágicas enchentes no Rio Grande do Sul, como impactos nos preços do produto básico.