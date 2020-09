Teste de vacina belga contra Covid-19 será feito nos hospitais Conceição e Clínicas em Porto Alegre

Segundo o chefe do Serviço de Infectologia do Conceição, Breno Santos, o hospital tem capacidade de receber até 2 mil voluntários. O teste não será restrito aos profissionais de saúde. O único pré-requisito é ser maior de 18 anos.

A estrutura para a realização do teste, com equipamentos e funcionários, já está pronta no Conceição. Os participantes serão recebidos na tenda montada para atendimento de coronavírus, na sede da instituição. As doses da vacina, porém, ainda não chegaram.