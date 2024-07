Trabalhadores do ramo da alimentação elegem nova diretoria em Alegrete

Os trabalhos foram realizados nos dias 04 e 05 de julho, no Sindicato da Alimentação de Alegrete, onde foram coletados os votos dos colaboradores nas empresas do ramo e com um percentual de 70% de votos, totalizando 581 votos, com um percentual de aprovação de 98,6%, sendo 569 votos favoráveis, o que aclamou a nova composição diretiva do STIAA para o quadriênio 2024-2028.

Mulher que rompeu o ciclo do abuso agora oferece apoio a outras

A nova diretoria efetiva ficou assim composta: Marcos Antônio Rosse; Carlos Giovane Alves; Eliane Medina Witt; João Batista Padilha; Patricia Domingues Prates; Eneir de Avila Silva.

Suplentes: Shenia Cristiane Machado, Márcio Rodrigues, Cesar Augusto Rocha, Silomar Saraiva da Silva; Rafael Mendes Aurélio.

Conselho Fiscal Efetivo: Flávio Manoel Silva; Edilson Gomes Correa, Adil Fernandes Neto.

Suplentes: Margo Machado Vieira; Jorge Luiz Maydano.

Conselho Sindical Efetivo: Eloiza Bianchi de Medeiros; Carlos Giovane Alves, Margo Machado Vieira. Suplentes: Maria de Fátima Lencina, Edilson Gomes Correa.

Representantes junto a Federação (efetivos): Marcos Rosse; Eliane Witt, com suplência de Carlos Giovane Alves.

O presidente Marcos Rossi em nome da nova diretoria agradeceu todos os trabalhadores e trabalhadoras, que participaram e contribuíram com seus votos aprovando o trabalho realizado pela diretoria do STIAA, participando das urnas, que se compromete a cada vez mais lutar pelos direitos salariais, segurança, preservando os direitos trabalhistas e buscar sempre novos benefícios a classe trabalhadora.

“Somente com a união dos trabalhadores vamos ter nossas conquistas”, frisou Rossi.

Fotos: STIAA