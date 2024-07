Alegrete registra menor temperatura do ano

Share on Email

Alegrete registrou, neste dia 9, um dos dias mais frios do ano, com -2°C e uma sensação térmica ainda menor. Um amanhecer congelante e difícil para quem teve que acordar cedo e enfrentar as rotinas diárias de trabalho e escola.

A geada cobriu campos, praças e parques de Alegrete, e o frio castiga o pasto e os animais. Também sofrem os trabalhadores rurais, que muito cedo já estão nas atividades, assim como os que trabalham em obras e entregas. Até o próximo dia 16 de julho, o frio será intenso na região.

A previsão é de que teremos um mês de julho mais frio dos últimos tempos. Termômetros podem chegar a -10ºC no Rio Grande do Sul. Segundo o MetSul, a região mais afetada deve ser a Serra Gaúcha e os dias mais gelados serão 13 e 14 de julho, conforme simulações meteorológicas.