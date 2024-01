Mulher que rompeu o ciclo do abuso agora oferece apoio a outras

Share on Email

No entanto, é importante questionar se o sonho de um amor intenso, eterno e da construção de uma família perfeita, do relacionamento de contos de fadas e do “felizes para sempre” realmente existe na realidade.

A resposta é que nem sempre é assim. A vida é complexa, e os relacionamentos podem ser repletos de desafios, dificuldades e até mesmo abusos. Infelizmente, muitas pessoas já vivenciaram relacionamentos abusivos, nos quais foram submetidas a agressões físicas e psicológicas, manipulação e traições. Essas experiências não condizem com a idealização do amor romântico.

Um exemplo inspirador é a história de uma comerciante que preferiu não se identificar, mas ao falar com a reportagem do PAT, pontuou que gostaria de deixar uma mensagem, pois hoje ajuda outras mulheres que passaram por agressões físicas e psicológicas semelhantes às que ela mesma vivenciou. A jovem compartilhou sua trajetória, na qual também passou por um relacionamento abusivo que durante o período a submeteu a diversas situações de violência física e mental.

No entanto, encontrou um caminho de superação e atualmente vive um relacionamento saudável e amoroso. Ela tem ao seu lado um companheiro que a ama da forma que merece, a apoia, a incentiva em seu trabalho e contribui para seu crescimento pessoal – destaca. A comerciante acrescenta que alcançar essa realidade não foi fácil e exigiu um trabalho intenso de autopercepção e autovalorização.

A partir de sua própria experiência, ela compreende a importância de ajudar outras mulheres que enfrentam situações semelhantes. Também reconhece que, muitas vezes, a dependência financeira é um fator que prende a maioria das mulheres em relacionamentos opressivos. Portanto, cita que há maneiras de buscar uma profissão que lhes proporcione independência financeira, contribuindo para que elas possam se libertar dessas situações de opressão. Um dos projetos está vinculado à ONG Amoras.

A história da alegretense é um exemplo de como o amor romântico idealizado nem sempre se concretiza na realidade. Contudo, isso não significa que o amor verdadeiro e saudável não exista. É necessário um trabalho de autoconhecimento, respeito mútuo e esforço contínuo para construir relacionamentos amorosos e duradouros.