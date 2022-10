Três gerações de professoras, uma vocação da família Trindade Valério

Share on Email

Não apenas nesta data, mas em todos os dias, os professores merecem uma bela homenagem. Neste sábado, 15, é celebrado do Dia do Professor.

A educação envolve necessariamente os processos de ensinar e aprender.

É um fenômeno existente em qualquer sociedade (por mais primitiva que seja) e nos seus grupos constitutivos, responsável pela sua manutenção e perpetuação a partir da transposição, às gerações que se seguem, dos modos culturais de ser, estar e agir necessários à convivência e ao ajustamento de um membro no seu grupo ou sociedade. Para ensinar é preciso saber avaliar a totalidade do processo de aprendizagem – destacam muitos docentes.

E, para celebrar, vamos falar sobre uma alegretense que é a terceira geração como docente. Geovanna Valério Lipa de 22 anos, está no 6º semestre do curso de Letras e já passou por dois estágios. Uma apaixonada pela leitura e redação, mas isso se deve muito de outras duas gerações, a mãe que também é professora e a avó materna.

Geovanna destaca que as duas têm uma influência muito grande em sua vida, e acrescenta que foram e são fundamentais pela escolha de seguir o curso de Letras. Contudo, acrescenta que vê a profissão muito desvalorizada e sem incentivos diante da grandiosidade que é ser um educador. “Em um dos meus estágios, convivi com muitos professores que estavam felizes em razão de ex-alunos que passaram , na federal, para o curso de medicina, por exemplo. Eles são responsáveis pelo conhecimento que levou esses alunos até a realização de um sonho, entretanto, ainda falta muita valorização salarial”- pondera.

A futura docente considera que os tempos são outros e, diante da atualidade, alguns conceitos em relação à educação também precisam ser adaptados e cita o uso do celular. “Para muitos professores o celular é um vilão, porém, vejo que é necessário saber como inserir na sala de aula, e desta forma, fazer com que os alunos tirem o melhor dele e não apenas o entretenimento. Mas, para isso, é necessário fazer com que eles tenham essa compreensão”- explica.

A avó materna de Geovanna foi professora estadual, municipal e da rede privada. Também foi diretora da escola CIEP e responsável pela alfabetização da filha, Márcia Elisa Trindade Valério e dela. “Minha avó, Dorália Trindade Valério, me alfabetizou, algo que não teria ocorrido, já no primeiro ano, pois eu estava com dificuldades.”- comenta.

Já a mãe, leciona nas séries iniciais e para o curso de magistério (formação de professores) do Oswaldo Aranha. “Minha mãe fazia faculdade de Educação Física, mas devido alguns acontecimentos, teve que parar, e quando decidiu voltar a estudar percebeu que sua paixão era a pedagogia. Embora as dificuldades no início, principalmente, antes da contratação, ela nunca desistiu e considera que não teria um amor maior por qualquer outra profissão, educar é a sua verdadeira vocação – argumenta.

Algo que sempre marcou muito a infância, foram os momentos de leitura realizados pela mãe e a avó, diariamente. “Depois de ouvir as histórias, eu decorava e narrava apenas olhando as páginas, foi neste período, aos quatro anos que a paixão pela leitura despertou em mim. Além disso, minha mãe sempre instigava para que eu fizesse um resumo, por esse motivo, quando me alfabetizei passei a fazer resumos e o despertar para a redação, algo que sou fascinada”- detalha.

Geovanna só lamenta que a licenciatura esteja desvalorizada. “Hoje, para fazer um Enem e cursar basta ter 400 de média, enquanto que muitos outros cursos a pontuação é muito mais alta, portanto, vejo isso como uma desconsideração com o curso responsável pelo futuro de todos. Não pode ser, por falta de média, uma saída, necessita ser um grande desejo. Pois, desta forma, daqui a pouco vamos ter profissionais frustrados ou não terão mais educadores em salas de aula, exceto em escolas particulares”- conclui.