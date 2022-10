Professor Milton Gindri sofre AVC e tem morte cerebral confirmada

O professor, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores e um grande militante, Milton Birozan Gindri Lopes, está hospitalizado em Santa Maria.

Ele está com 62 anos e teve um AVC Hemorrágico na terça (11) e dada a gravidade constatada pelos médicos no Ambulatório da Santa Casa, acabou sendo removido às 17h do mesmo dia para o Hospital Astrogildo de Azevedo, em Santa Maria-RS .

Lá, ao chegar, foi submetido a uma cirurgia que terminou perto da meia noite daquele dia; no dia 12 a situação se estabilizou, sem, no entanto, perder a condição de “gravíssima” ; no dia 13 foi noticiada a possibilidade de “morte cerebral”, pois, Milton não respondia a alguns testes de “sentidos”; no dia de ontem, depois de três testes distintos, foi confirmada à família a “morte cerebral” e, por consequência, providenciada a redução dos índices de sódio no organismo para que seus órgãos pudessem ser doados. Ontem(14), ao final da tarde, foi constatada a redução do sódio e aí, então, todos se mantiveram no aguardo da retirada dos órgãos a fim de que seja declarada a “morte civil”(expedição de Certidão de Óbito) .

Sobre a trajetória

O Professor, que é o que lhe trouxe para Alegrete, formou-se em Física pela UFSM e pós- graduou-se em Educação Inclusiva .

“Pode-se dizer que foi uma trajetória magnífica como Professor de Física e Matemática tanto nas Escolas Públicas (Emílio Zuneda, Demétrio Ribeiro, entre outras) como privadas (Raimundo Carvalho-Urcamp, EDC, Cursos Pré-Vestibulares)”- destacou o amigo e irmão de vida Anilton Oliveira.

Atualmente, está aposentado do Estado e, mesmo assim, buscava contratação para seguir trabalhando, juntamente com sua nova atividade de Administração de Condomínios.

Sempre se manteve ativo na política classista, vinculada à sua entidade de classe (CPERS).

Na vida político partidária, o vereador Anilton Oliveira acrescenta que ele sempre fez oposição militante à ditadura militar, mesmo que servindo, então, às forças armadas (na época, era da Aeronáutica). Excluído das forças armadas por perseguição politica, seguiu como militante do MR8-Movimento Revolucionário 8 de Outubro.

Depois da reabertura democrática, teve uma passagem rápida pelo ex-PCB até integrar as fileiras do PT, isto há mais de 30 anos. No PT, foi várias vezes membro do Diretório e da Executiva Municipal.

Também, concorreu a Vereador pelo PT e atualmente é Vice-Presidente do PT/Alegrete-RS.

Na vida comunitária, foi um dos ex primeiros Presidentes da UABA- União das Associações de Bairros de Alegrete.