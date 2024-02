Três quadras de escolas de samba estão com os alvarás liberados para eventos em Alegrete

Após denúncia solicitando que a Corporação de Bombeiros verificasse a situação das quadras das escolas de samba de Alegrete, houve severa fiscalização. Três das quatro agremiação em funcionamento estão aptas a realizarem eventos.

O engenheiro Hullian Severo, efetivou a liberação de três agremiações. A sede da Unidos dos Canudos, Nós Os Ritmistas e na sexta (2), efetivou a quadra do Acadêmicos do Pôr do Sol. O profissional recebeu a solicitação para elaborar os planos de prevenção e combate a incêndio e apresentar a documentação à Corporação de Bombeiros. A Imperatriz Praça Nova está com a sede fechada. A Mocidade ainda está com o processo sob análise.

O documento apresentou vários itens que buscam proporcionar segurança ao local e às pessoas em caso de sinistros. Alguns dos principais pontos a serem observados em um PPCI são: saídas suficientes para retirada de pessoal em caso de incêndio; equipamentos em quantidade e em perfeito estado de funcionamento para combater o fogo em seu início; e pessoas treinadas no uso dos equipamentos.