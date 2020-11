Venda mais com o App MeEntrega

Senhores empresários, impulsione suas vendas com o App de vendas on-line MeEntrega!

A venda por meio do serviço de entrega tornou-se essencial para alavancar seus negócios. Em 2020, com a pandemia que assombra a todos, esses serviços tiveram um crescimento considerável no mundo.

Em Alegrete, os empresários podem contar com o App MeEntrega para divulgar e vender seus produtos. Basta cadastrar sua empresa e aproveitar um serviço de confiança, agilidade e segurança.

Acompanhe:

Para fazer parte do MeEntrega você precisa cumprir alguns requisitos, que provavelmente você já tem:

CNPJ da sua empresa (pode ser MEI);

E-mail para receber e assinar o contrato digital;

Dispositivo com acesso à internet (computador, celular android ou iOS) para receber os pedidos;

Não há exigência de exclusividade ou fidelidade e pode ser cancelado a qualquer momento. Assim você pode permanecer com o Aplicativo pelo tempo que quiser.

Sua empresa aberta 24 horas vendendo mais

Venda mais com pedidos agendados e sem linhas ocupadas e WhatsApp lotado e com uma equipe menor usando a tecnologia MeEntrega!

Cadastro Inicial

Preencha seus dados, assine digitalmente o termo de adesão por e-mail, e iremos finalizar alguns ajustes para publicar seu estabelecimento no ar, tudo isso sem taxa de adesão nem mensalidade.

Publicamos sua página de pedidos

Você estará listado no APP MeEntrega e, além disso terá um link próprio exclusivo para divulgar nas suas redes sociais e mandar via WhatsApp otimizando o seu atendimento.

Receba seus pedidos

Receba seus pedidos no App MeEntrega Business para iPhone ou Android, ou no Painel de Pedidos pelo seu computador, você pode imprimir para iniciar a seleção e entregar.

Vantagens:

Link Exclusivo para pedidos com TAXA ZERO até o final de 2020;

Sem retenção de recebimentos;

Venda enquanto está fechado com agendamento;

Painel de Pedidos para PC;

Divulgação de suas Promoções;

Notificação para o usuário sobre o andamento do pedido;

App para Android e iPhone para receber pedidos com notificações push;

Impressão de Pedidos via Impressora Bluetooth ou Cabeada;

Ligação automática de aviso para não perder pedidos;

Controle de horários de funcionamento;

Relatórios de Vendas Diárias;

Gráfico de Evolução de Vendas;

Disponibilização de manual para integração com seu ERP para atualização de preços;

Controle de regras e tabelas de meios de pagamento;

E muito mais!

Aproveite e faça o cadastro de sua empresa por meio do link: parceiro.meentrega.com, escolha o segmento, clique em Quero fazer parte e preencha as informações solicitadas, que entraremos em contato. É fácil e rápido!

Empresas que já estão cadastradas no App MeEntrega:

Mercado Casa do Frango;

Panificadora Predileta;

União Gás;

Agroshop Ibirapuitã;

Chopp Santa Madre;

Pizza na Pedra;

Primeira Opção Pastelaria;

Q brasa Galeteria e Churrascaria;

Mengotti’s Snack House;

La Chappa;

Tentação Lanches;

Capri Restaurante e Eventos (em breve);

Bina Lanches (em breve);

Sanar Farmácias (em breve).

Aproveite! Baixe o App MeEntrega: app.meentrega.com e faça os seus pedidos nos diversos segmentos.

Você poderá usar o cupom CHEGAMOS para ter 20% (até 15,00) de desconto em sua primeira compra pelo Aplicativo e usar o cupom GAS10 para ter 10% de desconto em sua primeira compra de gás pelo Aplicativo.

O App MeEntrega, por meio do empresário Vagner Lima, agradece a participação de todos no sorteio de inauguração e parabeniza o ganhador do sorteio – Enrique Leal, que foi contemplado com uma camiseta do seu time do coração.