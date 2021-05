Vereador pede que seja cumprida a Lei Municipal nos estacionamentos em frente às farmácias

Para o vereador, a Lei nº 4.872 de 11 de Novembro de 2011, Art. 2º, parágrafo 2º, diz que ficam excluídos dentro do sistema de Estacionamento Rotativo Pago no Município de Alegrete, os veículos estacionados em frente às farmácias e drogarias, somente por ocasião de aquisição ou uso de medicamentos, em frente às farmácias e drogarias, até o limite máximo de 15 (quinze) minutos por usuário.

2º Ficam excluídos do pagamento dentro do sistema de Estacionamento Rotativo Pago no Município de Alegrete, os veículos estacionados em frente às farmácias e drogarias, somente por ocasião da aquisição ou uso de medicamentos, em frente às farmácias e drogarias, até o limite máximo de 15 (quinze) minutos por usuário.

3º – As vagas de estacionamento serão delimitadas em frente às farmácias e drogarias da cidade, com sinalização horizontal de cor amarela, com 5 (cinco) metros de extensão, bem como com a respectiva sinalização vertical, e durante o tempo em que estiver estacionado, o veículo deverá ter sua sinalização de emergência acionada