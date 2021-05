Lúcio do Prado agiliza aumento de efetivo para a polícia da Fronteira-Oeste

Compartilhe















O Diretor Administrativo do Grupo CEEE e suplente de deputado estadual, alegretense Lúcio do Prado, recebeu em seu gabinete, a Chefe de Polícia Nadine Anflor

Na pauta da reunião, dentre outros assuntos, o aumento do efetivo do policiamento na Região Fronteira Oeste e a pedido do Ver. Itamar Rodriguez, Coordenador da Frente Parlamentar do Agronegócio e Cadeia Produtiva do Setor Primário, onde trataram sobre a instalação da DECRAB (Delegacia de Polícia Especializada na Repressão a Crimes Rurais e Abigeato).

A Delegada Nadine esteve pessoalmente no Gabinete do Diretor Lúcio, reforçando o interesse em contribuir com esse importante pleito para o setor produtivo regional.

Durante a tarde, Prado manteve contato com o Presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Luiz Plastina Gomes, momento que o líder ruralista confirmou o apoio do setor para a implantação da Delegacia. “De forma técnica e organizada, conseguiremos sensibilizar a Delegada Nadine, que estará em breve promovendo uma reunião com mais lideranças da cidade e região para avançar no tema”, afirma Lúcio.