Zucco vai buscar medidas para manter programa Cívico Militar

O deputado Luciano Zucco diz que vai acionar o Ministério Público Federal pelo anuncio do encerramento do Programa Cívico- Militar pelo Governo Federal O trabalho está em 200 escolas e envolve mais de 20 mil crianças no país. – O feedback não poderia ser melhor, são relatos positivos. O próprio Ministro Camilo Santana, da Educação, disse que não ia acabar o programa, não cumpriu com a palavra, mentiu para o parlamento, assegura o Deputado.

Desfile de 7 de setembro em Alegrete IEEOA

No RS, com dezenas de escolas, o programa está vigente, conforme o deputado Zucco. Ele acredita que aqui no RS não vai mudar, já que o modelo estadual não tem vinculação com o modelo federal, inclusive com lei para garantir o projeto. Em Alegrete, a Escola Estadual Oswaldo Aranha desenvolve o projeto com alunos do 1º ao 5º ano com a participação de uma Sargento da reserva da Brigada Militar. Neste trabalho, as crianças aprendem disciplina, como respeitar o patrimônio da escola e outros, respeitar colegas, símbolos nacionais, professores- dentre outras questões. Os recursos que vieram, já via governo do Estado, serviram para uniforme e compra de computadores e outros materiais ao Oswaldo Escola.