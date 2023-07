Adolescente de 15 anos confessa ter matado namorada no noroeste do RS

Share on Email

Um adolescente de 15 anos foi apreendido em Ubiretama, no noroeste do Estado. Segundo a polícia, ele admitiu ter matado a namorada, de 16.

O corpo da garota foi encontrado nesta segunda-feira (10), às margens de uma estrada no interior do município, com ferimentos provocados por faca.

A Polícia Civil ouviu o namorado da vítima, que afirmou ter sido o autor crime. Em depoimento, ele disse que o homicídio foi motivado porque ele não aceitava o término do relacionamento.

O adolescente foi apreendido e levado ao Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Santo Ângelo.

O nome da vítima não é divulgado para preservar a identidade do autor, que tem 15 anos, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

