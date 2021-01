Dois alegretenses são presos com 60 mil reais na BR 290

Compartilhe















Na noite desta quarta-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 60 mil reais em posse de dois homens numa picape. A ação ocorreu na BR 290 em Alegrete.

Durante ações de combate à criminalidade, policiais rodoviários federais abordaram uma picape Ford F1000 com dois indivíduos. Eles apresentaram nervosismo excessivo e respostas desencontradas. Os policiais então começaram as buscas pessoais e veicular. Foram encontrados 60 mil reais escondidos debaixo do banco do carona. Nenhum dos homens conseguiu comprovar ou explicar a origem dos valores.

A quantia foi apreendida e apresentada à Receita Federal em Uruguaiana. O dois homens, um de 45 e outro de 35 anos, ambos naturais de Alegrete, responderão por crime financeiro.

Fonte: PRF