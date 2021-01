Em poucos minutos, mergulhadores encontram corpo de jovem alambrador em barragem no interior

Compartilhe















Na manhã desta quinta-feira(28), a equipe de mergulhadores de Santa Maria, localizou o corpo do trabalhador que se afogou na tarde de ontem, na localidade do Rincão do São Miguel. Em oito minutos de mergulho, Deriky Barros de 22 anos foi retirado da água.

Segundo informações dos Bombeiros, o corpo estava no fundo da barragem. Deriky estava alambrando na companhia de um outro trabalhador quando em determinado momento foi necessário atravessar o arame de um lado para o outro da barragem. Neste momento, segundo o alambrador, ele falou para o jovem fazer a tarefa com o bote que estava perto da casa, entretanto, Deriky disse que iria passar nadando. Conforme o relato do trabalhador, faltando cerca de 15 metros para chegar no outro lado, o jovem parou e quando seguiu começou a pedir socorro. Ele saiu em direção ao jovem, porém, o mesmo submergiu e não retornou mais à superfície. Ainda na tarde de ontem, uma guarnição dos Bombeiros de Alegrete foram ao local e realizaram buscas superficiais.

A equipe de bombeiros mergulhadores do 4° Batalhão Militar de Santa Maria, está composta pelos soldados Siqueira – Santa Maria, Moreira- Santiago e Gálito – Santiago. De Alegrete, nesta manhã, sargento Ramos acompanhou os mergulhadores. Na tarde de ontem as buscas foram realizadas pelo sargento Cadona e soldado Quadros.

A vítima, que infelizmente teve a vida ceifada, enquanto trabalhava, residia com a mãe no bairro Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nas redes sociais várias mensagens e homenagens para o alegretense que perdeu a vida de forma trágica. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

Flaviane Antolini Favero