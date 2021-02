Grupo Escoteiro Ruy Ramos abre inscrições para novas turmas de crianças e adultos

Compartilhe















O Grupo Escoteiro Ruy Ramos já começou o período de inscrições para 2021 de novos Escoteiros em Alegrete.

Escoteiros trabalham em equipe, ganham autonomia, são responsáveis e comprometidos. Vivem em contato com a natureza, viajam, exploram e se aventuram. Além de tudo isso, aprendem a ser protagonistas em suas próprias vidas e comunidades. A partir dos 6 anos e meio, ambos os sexos, qualquer um pode participar.

O Grupo também está com vagas abertas para adultos voluntários, maiores de 21 anos. As atividades estão suspensas devido a pandemia, mas as inscrições podem ser realizadas o quanto antes, as vagas são limitadas.

Informações podem ser obtidas através do Fone/Whats (55) 9 9995-0496 e https://www.facebook.com/grupoescoteiroruyramos