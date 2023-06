18º festa do arroz terá a inauguração de memorial no Mariano pinto

O distrito do Mariano Pinto, fica cerca de 70km da cidade, é reconhecido pela tradicional balsa de travessia para Itaqui.

Na região onde a cultura do arroz tem grande importância, será realizada na primeira semana de junho, a 18º festa do arroz que costumeiramente, leva uma grande quantidade de pessoas simpatizantes ao evento.

Esse ano, será inaugurado o Memorial do Arroz, na sede social do CTG Sentinela. A comissão coordenadora do evento, liderada pela patronagem do centro, divulgou a programação que será realizada durante os dias da programação.

Programação:

08/07 : jantar italiano a partir das 20h

09/07

-8h : exposição de maquinário

-9h : palestra sobre arroz (Ruth e Vitorino

-10h : palestra implantação de pastagens de inverno(Tiago Pedroso)

-11h : homenagem aos orizicultores Mariano Pinto

-12h : domingueira/risoto italiano

A patroa do CTG Sentinela do Ibicuí, Idelcina Noetzold, reforça o convite para que a população compareça em neste grande evento que é referência na região oeste do RS.