Três homens são presos por usarem campo de reserva biológica para criar bovinos

Policiais Militares do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Alegrete realizaram atendimento à denúncia de crime em unidade de conservação.

Na terça-feira(27), uma equipe da PATRAM deslocou-se até a Reserva Biológica do Ibirapuitã, localizada na região de Catimbau, no interior da cidade, devido a uma denúncia de criação de gado ilegal no local.

Ao chegarem à área da reserva, os policiais constataram a presença de 34 animais bovinos, entre vacas e touros. Além disso, foi identificado um produto desconhecido, possivelmente algum tipo de alimento para os bovinos, que estava disposto diretamente no solo, o que evidência que os animais estão sendo tratados dentro da reserva, configurando crime previsto no Art. 48 da Lei 9.605/98, que trata dos crimes ambientais.

Durante a inspeção, os policiais também observaram que houve o corte dos arames da cerca existente dentro da reserva, que é de responsabilidade do Estado, para permitir que o gado ultrapassasse para a área estadual. Essa ação causou danos à unidade de conservação, de acordo com o Art. 40 da Lei 9.605/98. A unidade de conservação em questão é a Reserva Biológica do Ibirapuitã, conforme estabelecido no Decreto n° 24.622 de 10 de junho de 1976.

Diante dessa constatação, a guarnição do 2º Batalhão Ambiental encaminhou os três indivíduos que residem nas proximidades do local para a Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (DECRAB). Os homens afirmaram ser os proprietários dos animais e, como consequência, foi confeccionada a ocorrência policial.

Os 34 bovinos apreendidos, das raças Braford, Angus, Zebu e Brangus, foram avaliados em um total de R$ 52.500,00. Vale ressaltar que esses indivíduos já tinham sido notificados pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado anteriormente, devido à mesma infração, porém, continuaram com a criação de gado dentro da reserva. Na ocorrência, foi feito um termo de fiel depositário para os indivíduos referente aos animais.

Essa ação da Polícia Militar reforça a importância da preservação das unidades de conservação, garantindo a proteção da biodiversidade e do ecossistema local. O trabalho conjunto entre as autoridades policiais e os órgãos responsáveis pelo meio ambiente é fundamental para coibir atividades ilegais que prejudicam nosso patrimônio natural.