2 milhões em mercadorias foram apreendidas, pela PRF, em Santana do Livramento

PRF apreendeu mercadorias avaliadas em R$ 2 milhões em Santana do Livramento.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão carregado com grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira na tarde desta sexta-feira (21), na BR 158 em Santana do Livramento. A ação contou com o apoio da Brigada Militar.

Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um caminhão com placas de Caxias do Sul que deixava a fronteira pela BR 158. Ao vistoriarem o compartimento de carga do veículo, os agentes encontraram grande quantidade de mercadorias estrangeiras introduzidas ilegalmente no país.

Entre as mercadorias apreendidas há vinhos de alto valor, perfumes, cosméticos, eletrônicos, cerca de duas toneladas de queijo, vestuário e bebidas variadas. Estima-se que o valor da carga supere dois milhões de reais.

O condutor do caminhão, um homem de 28 anos, de Caxias do Sul, disse aos policiais que foi contratado para levar a mercadoria até sua cidade natal. Ele foi preso em flagrante por descaminho e levado para a polícia judiciária local. A mercadoria e o caminhão foram apreendidos e encaminhados ao órgão aduaneiro.