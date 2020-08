Alegrete retorna à bandeira laranja a partir deste sábado

Compartilhe











O governo do Estado divulgou nesta sexta-feira, 21, o novo mapa preliminar do Distanciamento Controlado. Com a atualização dos números, Alegrete e região retornam à bandeira laranja. A vigência da nova bandeira, diferente do que foi anunciado na postagem anterior, se dará a partir da 0h deste sábado, conforme novo protocolo do Distanciamento Controlado.

Mais cedo, o Prefeito Márcio Amaral disse que estava confiante com o retorno à bandeira laranja, pelos índices apontados por Alegrete e Região.

Desde a última terça-feira(18) Alegrete estava na Bandeira Vermelha, com regras, mais restritivas, de distanciamento controlado e horário de funcionamento das atividades não essenciais.

Toda as cidades da região R03 ficaram nesta bandeira e, com isso, o comércio não essencial, desde quarta-feira, passou a abrir às 9h e encerrar suas atividades às 16h.