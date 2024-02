28ª Semana da Paz: Alegrete promove caminhada em prol da harmonia social

Share on Email

A caminhada saiu da praça General Osório, passou pela rua Dos Andradas, prosseguiu pela Vasco Alves e encerrou-se na praça Getúlio Vargas. Muitas crianças estampavam cartazes com mensagens de paz e solidariedade e entoavam falas de carinho e esperança ao público no comércio alegretense. O evento promovido pela 4ª Região Tradicionalista traz uma programação voltada, em todos os seus aspectos, para a promoção da paz entre os povos.

A 28ª Semana da Paz iniciou no dia 26 e encerra neste 1º de março, com uma variada programação. A coordenadora, Idelcina Noetzold, manifestou sua felicidade pelo sucesso que a caminhada fez e faz em todos os anos de realização. “As crianças nos acompanhando e o número de adeptos fazem nós termos certeza de que estamos no caminho certo”, disse a organizadora da campanha.

A Guarda Municipal também estava presente.