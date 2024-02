Alunos destacam a gravidade do custo da passagem, que provoca a retração de alunos no IFFar

Afirmou a diretora do campus de Alegrete, professora Ana Parizzi, na audiência pública, na noite do dia 28, na Câmara de Vereadores.

Presidida pelo vereador Itamar Rodriguez, a audiência teve momentos de desabafos e tensão. Com o plenário lotado de estudantes, com cartazes, alunos e comunidade se manifestaram sobre a preocupação com o novo preço da tarifa, que passou para 14,50 no trajeto de ida e volta, deixando muitos alunos sem condições de bancar e, devido a isso, muitos deixando de ir às aulas.

O presidente do Grêmio Estudantil do IFFAr, Carlos Cordeiro, que representa 1.500 alunos, diz estar decepcionado com o Executivo. Isso porque, em audiência no início de fevereiro, ouviram do Vice-prefeito que deveriam buscar alternativas para chegar ao campus. Além disso, segundo o estudante, foi mencionado que o transporte público, com o tempo, vai acabar. “E mais,” falou Carlos Cordeiro, “não queremos que Alegrete seja uma cidade universitária. Foi a maior ignorância que ouvi”, disse o jovem que cursa TI no Instituto Farroupilha em Alegrete.

Por conta da irregularidade do transporte e agora com o aumento do preço da passagem, a diretora do Campus, Ana Parizzi, enfatizou que muitos desistem de estudar, pois grande parte dos alunos está em vulnerabilidade social. “Vou estar sempre ao lado deles,” salientou.

Cursando a segunda graduação no IFFAr, Elizabeth Paulista falou da tristeza de ouvir colegas que não vão poder continuar estudando porque não têm como bancar o custo do transporte. “E que grande parte dos alunos tem acesso a meio salário mínimo,” informou. “Alegrete não sabe do valor e qualidade de um IFF como o nosso. Isso é muito preocupante e pareço não acreditar que não fazem nada para tentar a meia passagem pelo menos, para manter alunos em sala de aula.”

Alexandre Machado, na condição de servidor do Instituto, enfatizou que o representante do Executivo falou essas barbaridades a menores. Ele sugeriu que os gestores, como disseram aos estudantes, peguem um patinete ou coisas do gênero e saiam ao sol até o Instituto, numa rodovia estadual, para poder chegar ao campus.

Todos são unânimes que a tarifa, no mínimo, tem que ser meia para estudantes, o que é garantido em lei, porque não é possível ver jovens desistindo de estudar num IFF de excelente qualidade como o nosso, enfatizou o vereador Anilton Oliveira.

O vereador João Monteiro lembra que a lei existe para subsidiar transporte público, mas que infelizmente perdem prazos e quem sofre, se prejudica, são os que precisam estudar e não têm condições aqui em Alegrete e na Região.

Como não houve representantes da Prefeitura na audiência, a CIDBES da Câmara vai juntar documentação e, se necessário, acionar o Ministério Público para garantir transporte público aos alunos do IFFar.