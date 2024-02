Adeus a Yasmin Bouchett: uma vida marcada pela fé, amor pela família, pets e tradição

Na manhã desta quinta-feira(29), Yasmin Bouchett, aos seus jovens 25 anos, junta-se à triste estatística de vítimas da Covid-19 no município de Alegrete, somando-se ao doloroso número de 336 óbitos desde o início da pandemia em 2020.

Yasmin, uma alma jovem e cheia de vida, cujo amor pela natureza e pelos animais era tão profundo quanto sua esperança e fé inabaláveis. A jovem amava seus cachorros a seu lado, e ansiava pelo dia em que seria mãe. Entretanto, seu caminho foi marcado por desafios inesperados quando, no ano passado, foi diagnosticada com câncer. Mesmo diante da adversidade, Yasmin enfrentou cada dia com coragem e determinação, encontrando conforto em sua fé e no amor de seu esposo, Igor Vieira, com quem compartilhou um casamento tradicionalista, imerso nas tradições locais, ambos vestidos a caráter, como uma homenagem ao passado que tanto amavam, assim como da família e amigos.

Coopasi é uma cooperativa voltada ao emprego e renda; saiba mais

Desde a última quinta-feira(22), Yasmin travava uma batalha contra a Covid-19, mas infelizmente, na madrugada de hoje, não resistiu às complicações da doença. Seu falecimento deixou para trás um vazio doloroso, que se estendeu por seus familiares e amigos, que se uniram em um cortejo marcado por comoção e consternação.

Sogro e genro entram em luta corporal após homem tentar agredir filha com facão

Nos registros de suas redes sociais, Yasmin compartilhou sua jornada, deixando transparecer sua profunda fé e gratidão. Em suas palavras, ela encontrava forças para enfrentar os desafios que surgiam em seu caminho, confiando no cuidado divino que a guiava por meio das sombras mais densas. Seu testemunho, uma mistura de dor e esperança, ecoa por intermédio do tempo, inspirando aqueles que a conheciam e tocando os corações de todos que ouvem sua história.

Alunos destacam a gravidade do custo da passagem, que provoca a retração de alunos no IFFar

Após quase 40 dias de internação no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), no ano passado, ela expressou sua eterna gratidão à equipe médica e a todos que a acompanharam em sua jornada. Em suas palavras, ela reconheceu a presença constante de Deus ao seu lado, guiando-a diante das tempestades e renovando suas forças a cada amanhecer. Que sua memória continue a inspirar aqueles que a conheceram e que seu legado de amor e fé permaneça vivo nos corações daqueles que a amavam. Nas redes sociais, muitas homenagens a alegretense.