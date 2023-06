6ºRCB participa de ação em bairro e busca mostrar os valores do Exército Brasileiro à população

No último dia(20), aconteceu no Bairro Progresso um ação do 6ºRCB em conjunto com a Prefeitura Municipal de Alegrete, que tem por objetivo aproximar a população do Exército brasileiro.

O evento teve como princípio, mostrar alguns fatores que estão presente no dia a dia do meio militar e foram exposto para que população pudesse ter conhecimento. Foram expostos artigos da área médica e odontológica, além disso, materiais utilizado de exercício de terreno como bússola, ração operacional e kits de sobrevivência e camuflagem.

A população que esteve presente na didática do Bairro, pode utilizar e ter conhecimento sobre todos acessórios disponíveis pelo Regimento e as importância do uso a pronto emprego de tal situação.

Outro ponto que merece destaque, foi a arrecadação de alimentos e agasalhos visando a Campanha do Agasalho 2023. Alguns, itens arrecadados durante a campanha foram distribuídos ao redor do Bairro progresso, os moradores em situação de maior carência ficaram agradecidos pela ação conjunta do Regimento e Prefeitura buscando ajudar o próximo.

Por fim, o 6ºRCB e a Prefeitura, agradecem os visitantes presentes que poderam contribuir com essa aproximação entre sociedade e Exército Brasileiro. A frase ” Exército brasileiro- “Braço Forte, Mão amiga” se fez presente mais um vez em prol da população alegretense.

Fotos: 6ºRCB