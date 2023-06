Perfil hackeado, de pediatra, é usado para vender produtos eletroeletrônicos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma mulher procurou a Delegacia de Polícia depois de ser vítima dessa prática fraudulenta ao realizar uma compra em um perfil que aparentava pertencer a uma pediatra local. Conforme falou aos policiais civis, ela fez um pagamento antecipado de metade do valor de uma suposta oferta de geladeira e televisão, totalizando R$ 4.600. Somente na sequência, descobriu que o perfil da profissional havia sido hackeado. Diante desse incidente, a vítima registrou um boletim de ocorrência na DP, buscando soluções para o prejuízo sofrido.

O golpe teve início quando a vítima visualizou uma publicação em seu feed nas redes sociais, supostamente feita pela pediatra. A publicação anunciava a venda de uma geladeira e um televisor por um valor total de R$ 4.600. A oferta parecia vantajosa, e a mulher decidiu entrar em contato para obter mais informações.

Após conversar com o suposto perfil da pediatra e confirmar detalhes da compra, a vítima foi instruída a realizar um pagamento antecipado via Pix. Sem suspeitar de qualquer irregularidade, a alegretense efetuou um pagamento de metade do valor, equivalente a R$ 2.300.

No entanto, logo depois da transferência, a vítima recebeu a notícia de que o perfil da pediatra havia sido hackeado, e a oferta de venda era falsa. Foi nesse momento que ela percebeu ter sido vítima de um golpe cibernético, resultando em um prejuízo financeiro considerável. É importante ressaltar que esse tipo de golpe é cada vez mais comum nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Os criminosos se aproveitam da confiança dos usuários e da aparência legítima dos perfis para enganar suas vítimas.

O caso de golpe envolvendo a compra falsa de uma geladeira e um televisor por meio de um perfil supostamente pertencente a uma pediatra em Alegrete, também, teria sido registro por outras pessoas, isso expõe a importância de se manter muito atento ao realizar transações online. É fundamental verificar a autenticidade dos perfis e confirmar informações antes de efetuar qualquer pagamento antecipado.