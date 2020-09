A APAE Alegrete destaca a importância do estímulo à criança autista

Compartilhe









A APAE Alegrete através da diretoria e equipe de colaboradores preocupa-se em informar a comunidade ações e projetos em andamento. Mesmo num período tão delicado que todos estão vivendo, o Boletim informativo Semanal aborda temas relevantes da instituição.

Na edição desta semana, um dos assuntos de extrema importância: Como estimular o filho autista em casa?



Uma das maiores incentivadoras da criança autista é a mãe, que o prepara para a vida.

E no período em que as crianças estão mais tempo em casa, estimular acreditar na capacidade do seu filho é um gesto que faz toda a diferença.

• Comece o dia acreditando e incentivo;

• Trabalhe a independência do seu filho;

• Organize uma rotina como: escovar os dentes do mesmo jeito;

• Tomar banho do mesmo jeito;

• Inventar músicas que os ensinem a fazer algo (banho, colocar roupinhas, guardar brinquedos) ensiná-los com as próprias mãozinhas, um dia, dois dias, um mês…);

• Com o tempo tudo vira parte da vida deles, se cuidar e cuidar ambiente em que vivem.

Texto: Deborah Helena

Ana Cristina Nunes da Costa

Coordenadora Técnico-pedagógica APAE – Alegrete

