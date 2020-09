Lov U Sapatilhas, um novo conceito de qualidade e conforto para os seus pés

Compartilhe









Inaugurou no coração do Alegrete, uma nova loja exclusiva de sapatilhas.

Os sócios Lizar Araujo Alves e Fernando Fortes, além de parceiros de vida, agora são parceiros nesse novo empreendimento de grande sucesso.



A proposta da marca Lov U Sapatilhas é proporcionar uma nova experiência para mulheres apaixonadas por sapatos, oferecendo uma loja compacta e aconchegante, onde o principal produto são sapatilhas adultas e infantis, com qualidade, conforto, diversidade de modelos, com preço justo e acessível para todas as pessoas.



Palavra dos proprietários:

Montar um negócio é cada vez mais visto como opção de carreira, seja buscando um alívio ao desemprego ou um desejo de trabalhar no que se gosta e ainda conciliando a vida pessoal. No caso da nossa loja, foram todas as opções.



Investir numa ideia durante o período de crise, onde o mundo inteiro precisou se reinventar, neste momento, tivemos o nosso “inside”, para o planejamento de abrir uma loja de sapatilhas, com um conceito inovador de exclusividade até então não visto neste nicho na cidade.

Esse projeto foi idealizado com apoio e carinho de pessoas muito especiais nas nossas vidas, somos imensamente gratos a Leila Araujo Alves, Giane Vasconcelos Severo e Janete Campagnolo, que estiveram sempre incentivando e dando forças em todos os momentos.

E um muito obrigado para todos que de alguma maneira fizeram parte na execução desse empreendimento!



Também estamos gratos à comunidade que nos acolheu e está se fazendo presente no nosso dia a dia, muito obrigado!

A inauguração de loja é um momento muito importante para qualquer empreendedor, ainda mais em tempos de pandemia. Por isso, até o dia 26 de setembro, sábado, qualquer modelo da loja está somente R$39,90, e após essa data o preço é único, no valor de R$49,90.

E também no dia 26, à tarde será realizado um sorteio, através do instagram, de uma linda sapatilha, à escolha do ganhador.

Horário de expediente:

Segunda à quinta-feira:

Manhã: 9h às 12h –

Tarde: 14h às 18h30min

Sexta-feira : Das 9h às 18h – sem fechar ao meio dia.

Sábado: Das 9h às 17h – sem fechar ao meio dia.

Equipe:

Lizar Araujo Alves

Fernando Fortes

Carla Michele Barbosa

Aceitamos todos os cartões e o QR Code do Caixa Tem .

Preço Único no valor de R$49,90

Instagram: lov.u.sapatilhas2

Facebook: LOV U sapatilhas

Endereço: Rua Dos Andradas 174

Lov U Sapatilhas

Toda mulher merece o par perfeito. Um para o coração e vários para os pés.