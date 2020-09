Motorista avança preferencial e provoca acidente na Rua Dos Andradas

Compartilhe









80 Shares

Próximo ao meio-dia desta quinta-feira(24), um acidente na Rua Dos Andradas com Vasco Alves resultou em danos de grande monta, em Alegrete.

De acordo com informações do proprietário da Peugeot, o motorista do Onix avançou a preferencial e colidiu na dianteira da caminhoneta. Com o forte impacto, o Onix foi parar na guia da calçada.

Morre, aos 47 anos, professora Luciana Duarte de Medeiros

A Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência. Ainda, segundo o condutor da Peugeot, não houve tempo de parar ou tentar evitar o acidente, apenas ouviu o estrondo. Ele descia a Rua Dos Andradas e o outro veículo subia a rua Vasco Alves.

O homem que dirigia o Onix queixou-se de dores no peito. Os dois veículos tiveram danos consideráveis.