‘A gente vai pra Espanha até melhorar’, diz brasileiro que vive na Itália

Com o aumento no número de casos de infecção pelo Covid-19 na Itália, turistas brasileiros que estão no país estão preocupados. É o caso do jornalista de Porto Alegre Diego Guichard, há um mês na Itália. No fim de semana, ele a esposa estiveram em Milão para acompanhar a semana de moda. Após a notícia de novos casos, o clima na cidade mudou.