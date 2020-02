Brigada Militar prende dupla e recupera televisor furtado, em Alegrete

A ação rápida dos policiais militares, resultou na prisão de dois indivíduos por furto qualificado e na recuperação do televisor de 42 polegadas.

Na tarde desta segunda-feira (24), os policiais foram informados, através do 190, que havia ocorrido um furto em uma residência no bairro Jardim Planalto.

No endereço, a vítima disse que estava em casa, olhando TV no quarto, quando foi alertada pelos vizinhos que um sujeito tinha saído da residência com uma televisão. O ladrão se valeu do fato da porta estar sem chave, para entrar e retirar o produto que estava na primeira sala.

Diante das características, a guarnição iniciou buscas e, em rápida ação, localizou o acusado no bairro Maria do Carmo.

O indivíduo, de 23 anos, que já possuía antecedentes criminais, inclusive por tentativa de homicídio, estava numa casa e o televisor em um quarto.

Ele foi identificado e conduzido à Delegacia de Polícia. Na residência, também,estavam outras pessoas. Uma delas, é o homem conhecido como Guga. Logo depois que os policiais chegaram com o acusado do furto, que foi reconhecido pelas testemunhas, ele foi à DP e alegou que a TV era dele.

Em contato com a autoridade policial foi determinado flagrante por furto qualificado aos dois indivíduos.

Eles são conhecidos como Pequeno e Guga. Ambos com passagens policiais anteriores. Depois de ouvidos, foram levados ao Presídio Estadual de Alegrete.

O televisor foi restituído à vítima.