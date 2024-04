Carro com placas de Alegrete capota na BR-290, em Rosário do Sul

Um UP com placas de Alegrete, que trafegava no sentido São Gabriel para Rosário do Sul, capotou, resultando em ferimentos para os cinco ocupantes – dois homens e três mulheres.

O fato ocorreu por volta das 15h e equipes de emergência, incluindo o Corpo de Bombeiros de Rosário do Sul, a Polícia Rodoviária e o SAMU atenderam a ocorrência. As vítimas foram levadas para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Rosário do Sul. Não há detalhes sobre as causas do capotamento.

Com informações: Gazeta de Rosário do Sul