Seduc e representantes da Casa Civil discutem reformas no prédio do Oswaldo Aranha

O educandário, onde passaram grandes nomes da cidade, como Neto Fagundes, um dos intérpretes do “Canto Alegretense”, imortalizado no país e com traduções pelo mundo, necessita de muitos reparos para abrigar todos os projetos e aulas das equipes de abnegados professores e os alunos que ali buscam conhecimento.

Sessão solene na Câmara reverencia 30 anos do Centro de Pesquisa de Alegrete

Por intermédio do ex-vereador do PSDB e agora servidor do IRGA, Celeni Viana, do Chefe de Gabinete do Deputado Frederico Antunes, Ernani Ruschel, e do vereador Luciano Belmonte, estiveram, neste dia 26, em Alegrete, representantes da SEDUC, Casa Civil do Governo do Estado e da 10ª Coordenadoria Regional de Educação, que, junto com a direção do educandário, trataram sobre reformas no prédio antigo do IEEOA, que necessita, principalmente, de reparos no telhado e na rede elétrica. Essa é uma luta que já mobilizou vereadores e a comunidade e se arrasta há mais de três anos.

Fábricio Dutra, chefe da Casa Civil, junto com os técnicos – os engenheiros e arquitetos da Secretaria de Obras do RS – informa que os projetos já estão bem avançados no que diz respeito às reformas do prédio. Diante das necessidades e complexidade do trabalho, as obras terão que ser feitas por partes, mencionou.

André Domingues, diretor da Seduc, destacou a responsabilidade de recuperar essa escola, assim como fizeram com o Instituto Flores da Cunha em Porto Alegre. “Nossa luta é pela educação, é com nossas crianças e jovens. É trabalho de equipe, de esforço concentrado, mas o trabalho já começou”, atesta.

Alegretense faz minucioso registro da arquitetura de casas centenárias

Participaram desta reunião o chefe da Casa Civil, Fabrício Vale Dutra, o Diretor da Escola Ernesto Viana, o Engenheiro Anderson Jardim da Coordenadoria de Obras, Sara Cardoso da Coordenadoria de Educação da 10ª CRE, o Engenheiro Eletricista Consalo Abbad, os Arquitetos Jorge Brum e Cintia Dorneles, e o Chefe de Gabinete do Deputado Frederico Antunes, Ernani Ruschel.

O Oswaldo Aranha, desde 2020, desenvolve o projeto cívico-militar com turmas do 5º ao 9º ano, no qual o Sargento Acosta transmite conhecimento sobre disciplina, respeito a prédios públicos, aos professores e noções de civismo. As crianças deste projeto são identificadas pelo uniforme, e alguns professores comentaram que os que fazem parte do cívico-militar melhoraram o comportamento e desempenho nas aulas.